Голос «Теории большого взрыва» призвал смотреть на карантине позитивный контент

Москва, 1 апреля. Позитивный контент лучше подойдет для просмотра во время режима самоизоляции. Такое мнение озвучил автор проекта «Кураж-Бамбей» Денис Колесников, известный озвучкой популярного сериала «Теория большого взрыва», выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» по случаю 1 апреля, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, сейчас много самого разнообразного контента, поэтому пользователю Сети есть из чего выбрать.

«При желании каждый из находящихся дома найдет, что посмотреть. Мне кажется, в этой ситуации лучше смотреть что-то позитивное», — отметил Колесников.

Он также не вспомнил, чтобы герои его творчества сталкивались с подобным карантином, который сейчас вводится из-за эпидемии коронавируса.

«Такого, чтобы в сериалах, которые я озвучивал, кому-то приходилось находиться дома, я не помню. Наверное, разве что в сериях, где Шелдон (главный герой «Теория большого взрыва». — Прим. ФАН) болел и оставался дома, но там не было такого: либо мама приезжала, либо была Пенни — он не был один во всяком случае», — пояснил комик.

Кроме того, Колесников поделился своими впечатлениями от нахождения в самоизоляции. Карантин дается ему нелегко, хотя и длится пока всего один день. Из студии специалисту дубляжа работать гораздо комфортнее.