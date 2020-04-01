Курдские боевики в Сирии могут стать новым очагом распространения коронавируса

Сирийские курды не готовы к борьбе с коронавирусом. Об этом РИА Новости накануне заявил представитель подконтрольного курдским вооруженным формированиям «Сирийского демократического совета» (СДС) Бассам Сакер.

«Северная и восточная части Сирии находятся в очень опасной ситуации. Мы нуждаемся в помощи и поддержке со стороны международного сообщества, но мы до сих пор не получили никакой помощи или поддержки. Наш регион не имеет даже возможности проводить тест на коронавирус, не говоря уже об эффективном лечении или изоляции пациентов», — заявил он журналистам.

Ситуация на подконтрольных вооруженным курдским формированиям территориях Сирии остается крайне тяжелой. О том, что привело к угрозе вспышки COVID-19 на северо-востоке САР, и, почему главный покровитель курдов никак не реагирует на происходящее - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Курды в панике

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже свыше 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.

В самой Сирии к настоящему времени зарегистрировано 10 случаев заражения, из них два - с летальным исходом. Однако весьма смутной остается ситуация на северо-востоке страны, который удерживается незаконными формированиями курдов. Да и сами оккупанты бьют тревогу, опасаясь катастрофы.

«Мы не знаем, сколько случаев коронавируса в северной и восточной частях Сирии, поскольку у нас нет каких-либо методов тестирования на определение вируса. Если мы не получим помощь и поддержку от международного сообщества, включая комплекты для проверки, северная и восточная части Сирии будут полностью опустошены», — подчеркнул представитель СДС.

Всышка неизвестной инфекции

Причины для паники безусловно имеются серьезные. Курдские боевики, существующие вне правового поля, оккупируют территории, законно принадлежащие легитимному сирийскому правительству, однако эпидемию, в отличии от Дамаска, контролировать не в состоянии.

В сирийских лагерях беженцев «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол» в марте был введен карантин из-за вспышки неизвестной инфекции, от которой погибло уже несколько десятков человек. Погибшие страдали от высокой температуры, сухого кашля и затруднений дыхания, что очень схоже с симптомами коронавируса.

Террористы боятся заразиться коронавирусом

Ситуация с боевиками в САР на фоне пандемии также выглядит весьма мрачно. В начале марта появились сообщения о распространении «неизвестной инфекции» среди боевиков группировки «Магавир ат-Таура», которая действует в оккупированной США «зоне деконфликтации» вокруг американской военной базы «Ат-Танф» на юге Сирии.

Кроме того, боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) 30 марта устроили бунт в подконтрольной курдским боевикам из «Сирийских демократических сил» (СДС, SDF) тюрьме «Ас-Сина», расположенной в провинции Хасака. Ужасные условия содержания наряду с риском заражения коронавирусом стали главной причиной бунта заключенных террористов.

Вскоре курдские формирования подтвердили побег пятнадцати заключенных, а также потерю контроля над первым этажом тюрьмы.

Неспособность решать глобальные проблемы

Политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил ФАН, что именно суверенные государства, а не незаконные вооруженные формирования, способны побороть распространение вируса.

«Ситуация с коронавирусом является глобальной проблемой, которая может быть решена исключительно в рамках существующих суверенных государств. Не случайно суверенные государства являются основным актором решения этой проблемы: они закрывают границы, они вводят карантин, они реализуют ту или иную политику в сфере здравоохранения. Также во взаимодействии всего международного сообщества", - заметил собеседник агентства.

Проблема «серых зон»

В подобных оккупируемым курдами «серых зонах» особенно высок риск распространения коронавируса. Верхушка боевиков не способна ввести необходимые меры для избежания заражений, а также предоставлять людям своевременную и качественную медпомощь. Это создает угрозу не только для государства, но и для всего мира, уверен политолог.

«В данной ситуации особенно явственно мы видим проблему так называемых «серых зон», то есть территорий, неподконтрольных тем или иным суверенным правительствам. Именно такие территории являются неподконтрольными центральной власти, а потому здесь не осуществляется комплекс карантинных мер, которые осуществляет власть на других территориях, здесь не проводится никаких прафилактических действий, здесь крайне низкий уровень медицинского обслуживания и обеспечивания больничным фондом. Здесь практически невозможно контролировать перемещение населения. Ведь в условиях вируса самое важное - это разобщение социальных контактов и изоляция людей. Они должны находиться в собственных домах. Но на этих территориях этого невозможно достичь. Ситуация создает угрозу не только для государства, но и для целого макрорегиона, и даже для всего мира», - добавил Шаповалов.

Пушечное мясо для США

В сложившейся ситуации необходима координация усилий, однако этого не происходит. Вашингтон как главный покровитель оккупантов не готов заниматься гуманитарными проблемами, вызванными их претензиями на сирийские земли. Американское руководство, считает Шаповалов, рассматривает своих «союзников» лишь как пушечное мясо.

«В силу того, что так называемый Курдистан неподконтролен Дамаску, а взаимодействует, в первую очередь с Соединенными Штатами Америки, казалось бы США должны здесь занять конструктивную позицию, оказать необходимую медикаментозную и врачебную помощь. Но американцы не делают ни то, ни это. Для США «Курдистан» представляет исключительно интерес буферной зоны — территории, которая способствует формированию управляемого хаоса, пушечного мяса в виде бойцов курдского ополчения и эксплуатации природных ресурсов», — подытожил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.