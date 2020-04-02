ФАН объясняет, как сдать тест на коронавирус, если нет симптомов

Стремительное распространение коронавирусной инфекции пугает многих россиян. Корреспонденты Федерального агентства новостей все эти дни продолжают работать без возможности самоизоляции, поэтому для общей безопасности один из наших журналистов сдал тест на SARS-CoV-2 в ближайшей лаборатории Москвы.

Теперь он делится с читателями своими впечатлениями.

Тест для бессимптомных

До недавнего времени тест на коронавирус можно было пройти только по назначению врача, после контакта с зараженным или вернувшись из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Но несколько дней назад было разрешено проводить платные тесты всем желающим «с улицы». Для этого достаточно прийти в одну из частных лабораторий, например «Медси», «Гемотест», «Хеликс» или KDL. В ближайший месяц к ним обещает подключиться «Инвитро».

Я выбрал одно из 15 столичных отделений «Гемотеста», которые в эти дни работают специально по COVID-19. Проверку на коронавирус в них может пройти тот, кто не ощущает у себя признаков ОРВИ и просто хочет удостовериться, что с ним все в порядке. Как раз мой случай!

Это важное условие прописано на сайте лаборатории: если у вас наблюдаются симптомы заболевания, необходимо остаться дома и позвонить на горячую линию Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43. И еще одна непременная вещь — посетитель должен взять с собой паспорт.

У входа в лабораторию — небольшая очередь. Все стоят в медицинских масках — это настоятельная рекомендация клиники. Желающие пройти тест держатся друг от друга на расстоянии полутора метров, чтобы вирус не мог распространиться в самой очереди. Никто почти не волнуется.

К слову, социальное дистанцирование сейчас применяется по всей Москве. В магазинах и аптеках на пол нанесена разметка с безопасным расстоянием между посетителями, об обязательной дистанции предупреждают информационные экраны в метро.

«На коронавирус кто последний? — раздается мужской голос у меня за спиной. — А, не помещаюсь пока».

В самом помещении лаборатории могут находиться лишь два пациента: остальные ждут в предбаннике и за дверью. Перед входом я должен обработать руки дезинфицирующей жидкостью из санитайзера. Наконец, захожу.

Лучше — картой

Персонал лаборатории максимально вежлив. И защищен: на сотрудниках — маски-респираторы, шапочки, очки, перчатки и халаты. Однако и такие меры предосторожности не могут со стопроцентной надежностью защитить от вируса.

Девушка за стойкой регистрации переписывает данные моего паспорта. Они понадобятся, если тест даст положительный результат и у меня будет обнаружен коронавирус. Тогда информация обо мне будет передана в Роспотребнадзор, и со мной свяжутся сотрудники ведомства. Сам же я буду обязан не выходить из дома на период лечения — если, конечно, течение заболевания будет легким или бессимптомным.

На момент публикации в Москве на домашнем лечении находятся около 550 больных коронавирусом, порядок такого лечения продлен до 6 апреля. После десяти дней с момента обнаружения вируса у зараженных возьмут повторный анализ. Если же состояние будет ухудшаться, человека ждет госпитализация.

«Поставьте подпись в договоре там, где галочки», — указывает мне на бумагу молодая сотрудница лаборатории.

В опроснике необходимо отметить, контактировал ли я с зараженными COVID-19, выезжал ли за границу в последние две недели, ощущал ли симптомы простуды… У тех, кто хотя бы на один вопрос отвечает «Да», лаборатория не имеет права брать анализ — во всяком случае та, в которую я обратился.

«Оплата картой или наличными?» — спрашивает моя собеседница.

В современных условиях предпочтительнее, конечно, карта: есть подозрения, что коронавирус может передаваться через бумажные купюры. Подношу карточку к терминалу, ввожу пин-код. С моего счета списываются 1900 рублей — такова стоимость теста на COVID-19 в лаборатории.

Минутное дело

После того как с бюрократическими процедурами покончено, иду в процедурную. Медсестра подписывает моей фамилией пробирку, достает длинную тонкую ватную палочку и просит открыть рот. Несколькими движениями она проводит по задней поверхности горла и помещает палочку в пробирку. Не слишком приятные ощущения, конечно, но совсем не больно.

«Все, вы свободны», — улыбается медсестра.

Результат исследования станет известен через три дня. Впрочем, моему другу итоги теста в такой же лаборатории прилетели на электронную почту всего через полутора суток. К счастью, друг здоров!

О том, что тестирование завершено, пациента должны также оповестить по СМС. С результатами можно будет ознакомиться и на сайте лаборатории. Если же тест даст положительный результат, на связь с вами выйдут быстро.

Добавлю, что после прохождения теста на коронавирус врачи рекомендуют изолировать себя от окружающих, чтобы исключить возможность заражения в дни до получения результата.

«Впрочем, потом тоже лучше самоизолироваться, — объясняет медсестра. — Вы уже будете точно знать, что здоровы, и лучше переждать опасные дни дома».

Сидите дома!

Напомним, что в эти дни действуют карантинные меры во многих регионах России, а в Москве и Подмосковье они являются обязательными. В стране запущена социальная кампания «Оставайтесь дома», об этом просят людей медицинские работники, организуют изоляцию власти, а контролируют правоохранительные органы.

Сейчас самое безопасное место — это дом, утверждают врачи. Именно режим самоизоляции позволит вам не заразиться, не подвергнуть опасности ваших близких и окружающих людей.

Если вы ощущаете симптомы ОРВИ, немедленно обращайтесь к медикам. При коронавирусе крайне быстро развиваются опасные состояния и осложнения, поэтому чем скорее вы вызовете врача, тем лучше.

За минувшие сутки в нашей стране подцепили COVID-19 440 человек. Всего в России новым вирусом заразились 2777 человек, 190 человек выздоровели, 24 — скончались.

В среду, 1 апреля, заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики, глава оперативного штаба Татьяна Голикова заявила о том, что увеличение показателя зараженных в России происходит как раз из-за роста количества тестирований на коронавирус. По ее словам, тест-система на иммунитет от коронавируса может быть зарегистрирована уже к середине апреля, а до 22 июня планируется завершить доклинические исследования вакцины от SARS-CoV-2.

На данный момент в стране исследуются восемь препаратов для лечения коронавируса.