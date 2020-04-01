Столичный курьер рассказал об условиях работы в режиме самоизоляции

Москва, 1 апреля. В период действия режима самоизоляции у сотрудников курьерских служб в Москве прибавилось работы. Чаще всего приходится обслуживать клиентов из спальных районов и офисов. Об этом рассказал один из работников сервиса FoodBand.

Перед началом трудового дня всем сотрудникам обязательно измеряют температуру. Подобные меры продиктованы сложившейся ситуацией с распространением опасной коронавирусной инфекции. Показатели здоровья фиксируются в специальном журнале. Отмечается, что все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками и перчатками.

«Перед каждым заказом мы пользуемся дезинфицирующими средствами: как получаем заказ, так и после приезда в филиал обратно», — поделился сотрудник.

Введение режима самоизоляции вызвало резкое увеличение количества заказов. Многие горожане очень требовательно относятся к курьерам и требуют, чтоб они были одеты в средства защиты, передает телеканал «360».

«У нас все курьеры в масках и перчатках, но я вижу, что некоторые коллеги из других служб ездят без них», — рассказал Владислав.

Он подчеркнул, что мерами безопасности зачастую пренебрегают и сами заказчики. Они встречают курьера без маски. Он отметил, что в последние время горожане стали чаще пользоваться безналичной оплатой.

«За наличку меньше заказов стало, но они пока есть», — рассказал курьер.

На количестве чаевых ситуация коронавирусом не отразилась. Кто-то оставляет, кто-то нет. Он подчеркнул, что курьеры не испытывают проблем с полицией. Работников обеспечат специальными пропусками, когда вопрос об их введении будет решен окончательно.