Путин утвердил законы о наказании за нарушение правил голосования на референдуме

Москва, 1 апреля. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал пакет документов, которые вводят уголовную и административную ответственность за нарушение правил при проведении голосования по поправкам в конституцию.

Так, например, попытка гражданина проголосовать за другого человека карается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или лишением свободы на срок до 3 лет. Незаконная выдача бюллетеня для члена избиркома может обернуться штрафом до 500 тыс. рублей или лишением свободы до 4 лет. Штраф в 300 тыс. рублей и лишение свободы на срок до четырех лет также предусмотрены за фальсификацию итогов голосования.

Напомним, что предварительной датой всероссийского голосования по внесению поправок в конституцию было 22 апреля, однако президент РФ Владимир Путин перенес его на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

Глава государства подчеркнул, что очень серьезно относится к проведению голосования, и будет просить россиян высказать свое мнение по этому ключевому вопросу для страны. Однако главное сейчас — здоровье, жизнь и безопасность людей.

Российский лидер инициировал внесение поправок в основной закон страны в начале года, когда выступил с посланием к Федеральному собранию. Путин предложил осуществить ряд серьезных социальных и административных реформ, которые требуют внесения изменений в конституцию. В частности, президент предлагает усилить роль законодательного органа, а также обязать правительство ежегодно индексировать пенсии.