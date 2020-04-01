Герман Иванов рассказал, как юмор помогает справиться со страхами во время пандемии 

Москва, 1 марта. КВНщик, депутат Заксобрания Мурманской области Герман Иванов уверен, что режим самоизоляции не остановит стихийный народный юмор, поскольку «это психотерапия в чистом виде». Об этом он заявил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Иванов на пресс-конференции «Юмор в самоизоляции» рассказал о судьбе КВН на фоне распространения COVID-19.

«У нас, во-первых, должен был быть КВН-фестиваль, должны были быть съемки премьер-лиги в Москве, в апреле и мае — съемки высшей лиги. Это все отменено. Что касается творческого процесса, я бы сказал, что он тоже немного подзастыл, поскольку юмор на расстоянии плохо придумывается. Здесь нужен все-таки личный контакт», — рассказал Иванов.

При этом он отметил, что благодаря самоизоляции юмора «стало больше в силу того, что у людей стало больше свободного времени». К примеру, сам он начал снимать видеоблог, в котором присутствует «определенная доля юмора».

Говоря об уместности шуток относительно пандемии коронавируса, Иванов отметил, что «народный юмор он стихийный, его не остановить».

«Шутить будут в любом случае над такими вещами. Единственная, что есть часть смешная и несмешная. Шутить можно над самоизоляцией … Когда какие-то сложности, проблемы, трагические темы — над такими темами для меня шутить неприемлемо. Юмор — это психотерапия в чистом виде, блокировка каких-то страхов», — подытожил он.

Ранее на пресс-конференции депутат Госдумы VII созыва и старший научный сотрудник Института проблем административно-правового регулирования Дмитрий Вяткин заявил, что «юмор и здоровое отношение к жизни — всегда помогают преодолеть любые трудности».

По словам депутата, стоит воспринимать позитивно распространение смешных мемов или картинок. Он подчеркивает, что «если люди в состоянии шутить даже в такой непростой ситуации, это значит, что народ здоровый».

Ранее Федеральное агентство новостей представило подборку самых популярных мемов о коронавирусе.