Жители самоизолированного Белгорода рассказали ФАН, как повлияла пандемия на их жизнь

Корреспондент Федерального агентства новостей, оказавшись в Белгороде, понаблюдал за тем, как жители города воинской славы справляются с тяготами и лишениями самоизоляции.

1 апреля, среда, Белгород, разгар рабочего дня... Оживленные прежде центральные улицы обезлюдели. Ощущение довольно жуткое. Город ушел в глухую самоизоляцию.

Нет, жизнь тут не прекратилась — она словно замерла. Закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек, остановлена работа множества предприятий. На посту лишь коммунальные службы, врачи, полиция и органы власти.

Яркое весеннее солнце в сочетании с пустотой проспектов и площадей создает непередаваемое словами ощущение причастности к общемировой беде — ведь абсолютно такая же пустота и тишина царят сегодня в Италии и США, в Германии и Франции… Мир застыл в ожидании спасения. И оно непременно придет — люди над этим работают. В том числе и здесь, в Белгороде. Некоторые опасения вызывает лишь цена, которую придется за это спасение заплатить.

Уже сегодня те, кто зарабатывает свой кусок хлеба малым бизнесом, смотрят на происходящее хоть и с пониманием, но без оптимизма. Игорь Козуб, владелец и единственный сотрудник маленького фотоателье, слегка растерян: единственная работа, которой он сейчас занят, — печать еще мартовских заказов.

«Во-первых, закрытыми оказались все торговые центры. Поэтому все, что у нас называют «малым бизнесом», практически парализовано. Сейчас мы находимся у меня на работе… Здание закрыто, клиентов мы не пускаем, а я доделываю транспаранты для «Бессмертного полка». Больше доходов никаких, конечно, нет. Обстановка, конечно… Я хожу на работу пешком, ни с кем не контактирую — людей практически не видно», — сетует фотограф.

Чуть лучше обстоят дела с обучением студентов. Белгородский государственный университет, разумеется, закрыт, но коммуникационные технологии позволяют не прерывать учебный процесс. Преподаватель социологии Сергей Лебедев на все происходящее смотрит уверенно и спокойно.

«Со следующего понедельника мы снова должны приступить к занятиям в дистанционном режиме, — рассказал он в беседе с ФАН. — У нас в университете есть достаточно интересная система «Пегас». Раньше мы работали по ней с заочниками, а сейчас будем использовать ее мощность на всех студентах. Всю прошлую неделю мы работали в этом режиме достаточно удачно. Интернет-коммуникации сейчас развиты, и я уже читал лекции по Skype. Все остались довольны».

Ну, а в целом… В целом — паники в городе нет, как нет и дефицита пресловутой гречки. Люди сидят по домам, занимаются семьями и надеются, что к лету вся эта свистопляска с коронавирусом станет лишь неприятными воспоминаниями.