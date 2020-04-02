Депутат Гутенев рассказал, как новая нерабочая неделя отразится на российской экономике

Следующая неделя в России тоже может стать нерабочей, сообщила газета «Коммерсант». Депутат Госдумы Владимир Гутенев уверен, ущерб для экономики России может быть больше, если не продлить нерабочую неделю в условиях пандемии коронавируса.

По словам специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, следующую неделю в России могут объявить нерабочей из-за пандемии коронавируса. Однако журналист не указал сроки продления ограничительных мер.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев объяснил, как такой шаг отразится на российской экономике.

«Учитывая динамику по выявлению новых заболевших, целесообразно продолжить продление не на одну, а, может быть, даже на две недели. При таких темпах роста числа заболевших потенциальный ущерб для экономики может быть больше, если эта неделя будет крайней для карантина, — отметил Гутенев в комментарии Федеральному агентству новостей. — При этом мы могли бы несколько ужесточить требования по соблюдению карантина. Также Госдумой были приняты законы, направленные на то, чтобы карантинные меры сделать более эффективными. При продлении карантина они могут быть максимально реализованы».

Российский бизнес, по словам парламентария, сможет пережить продление нерабочей недели.

«Потери в малом бизнесе будут относительно безболезненные. Одна или две недели кардинально не изменят ситуацию. В последнее время у нас существовал дефицит на квалифицированных сотрудников в самых различных отраслях — от общестроительной до IT-сферы. Любой предприниматель крайне бережно относится к квалифицированным кадрам. С этой точки зрения, в ближайшее время вряд ли бизнес будет принимать какие-то радикальные решения», — пояснил депутат.

К тому же Гутенев обратил внимание на то, что из-за ограничений любого вида сообщений сократится число людей, пребывающих на территорию России, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья с целью устроиться на работу.

«Это позволит сбалансировать рынок не самой квалифицированной рабочей силы. Поэтому если и будут увольнения, то они коснутся не самых эффективных сотрудников. Те, кто будут уволены, вполне смогут заместить места, которые будут освобождаться в связи с сокращением трудовых мигрантов», — добавил собеседник ФАН.

Ранее в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить число нерабочих дней в России. По ее словам, «период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням», но и этих дней недостаточно. Аналогичную позицию заняла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая считает, что делать это необходимо, «четко исходя из эпидситуации» в каждом конкретном регионе.

Напомним, на прошлой неделе российский президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с эпидемией коронавируса, в ходе которого объявил о том, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей. По словам Путина, соотечественникам следует соблюдать карантин и не выходить лишний раз из дома.