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Бочкарева рассказала об уместности юмора на фоне пандемии коронавируса

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Бочкарева рассказала об уместности юмора на фоне пандемии коронавируса

Москва, 1 апреля. Шутки были и остаются уместными во все времени, это касается и ситуации с распространением коронавирусной инфекции, считает российская актриса театра и кино, телеведущая Наталья Бочкарева.

1 апреля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция в режиме онлайн под названием «Юмор в самоизоляции». Актеры, писатели, продюсеры и политологи обсудили уместность шуток на фона распространения коронавирусной инфекции.

«Да, меня сегодня поздравляли дети очень детскими наивными шутками по поводу крема и зубной пасты. Шутки во все времена были уместны. И не только во время коронавируса, но и во время эпидемии чумы», — сказала Наталья Бочкарева.

Она добавила, что именно артисты поддерживали боевой дух и солдат и всех жителей, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Поэтому я считаю, что шутки уместны. Другое дело, что эти шутки не должны быть черными, злыми и обидными. Например: «коронавирус долго не продержится, потому что сделан в Китае», — сказала Наталья Бочкарева.

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