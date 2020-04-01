Бочкарева рассказала об уместности юмора на фоне пандемии коронавируса

Москва, 1 апреля. Шутки были и остаются уместными во все времени, это касается и ситуации с распространением коронавирусной инфекции, считает российская актриса театра и кино, телеведущая Наталья Бочкарева.

1 апреля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция в режиме онлайн под названием «Юмор в самоизоляции». Актеры, писатели, продюсеры и политологи обсудили уместность шуток на фона распространения коронавирусной инфекции.

«Да, меня сегодня поздравляли дети очень детскими наивными шутками по поводу крема и зубной пасты. Шутки во все времена были уместны. И не только во время коронавируса, но и во время эпидемии чумы», — сказала Наталья Бочкарева.

Она добавила, что именно артисты поддерживали боевой дух и солдат и всех жителей, передает корреспондент Федерального агентства новостей.