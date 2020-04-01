В России ввели уголовную ответственность за нарушение карантина и фейки о ЧС

Москва, 1 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает введение уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях. Соответствующий пакет законопроектов был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 31 марта в ходе внеочередного пленарного заседания.

Согласно закону, распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях предполагает наказание в виде штрафа от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы сроком до трех лет. В случае если распространение фейков привело к смерти человека или другим тяжким последствиям предполагается штраф до двух миллионов рублей или лишении свободы на срок

до пяти лет.

Кроме того, закон предполагает ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Теперь за нарушение карантина предлагается штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет. Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлечет за собой смерть человека предполагается наказание в виде штрафа от одного миллиона до двух миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет.

Если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет смерть двух и более лиц предполагается наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Стоит отметить, что некоторые представители российской либеральной общественности, а также либеральные СМИ активно распространяют недостоверную информацию о коронавирусе, пытаясь посеять панику на территории РФ. Распространением фейков о коронавирусной инфекции активно занимаются беглый олигарх Михаил Ходорковский и блогер Алексей Навальный. Кроме того, к этой деятельности причастны сайт радио «Эхо Москвы» и «МБХ Медиа», которое спонсирует Ходорковский. 23 марта Следственный комитет РФ начал проверку в отношении вышеуказанных лиц и СМИ по факту распространения фейковой информации об эпидемии коронавируса в России.