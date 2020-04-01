Путин заявил, что коронавирус стал серьезным испытанием для рынка труда

Москва, 1 апреля. Эпидемия коронавируса стала серьезным испытанием для рынка труда, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что российские власти видят эти проблемы и пытаются минимизировать негативные последствия пандемии.

«Ситуация из-за коронавируса непростая, это серьезные испытания для рынка труда, мы все это понимаем, все видим», — отметил глава государства.

Отметим, что российские власти приняли целый комплекс мер для поддержки как обычных граждан, так и малого и среднего бизнеса. В частности, была дана возможность на кредитные каникулы, в течение которых банки не имеют права взимать проценты, начислять неустойку или требовать залог. Кроме того, Путин предложил вдвое снизить взимание страховых выплат с малых и средних предприятий, если зарплата превышает МРОТ. В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство готовит новый пакет мер по борьбе с коронавирусом.

Согласно официальной статистике Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией в 75 регионах. 190 человек выздоровели и выписались из больницы. Среди регионов по числу зараженных лидируют Москва (267 человек), Республика Коми (32), Петербург (27), Московская область (15) и Саратовская область (11).

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.