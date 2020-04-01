Бальбек назвал «мыльным пузырем» отмененный «пеший марш» в Крым

Симферополь, 1 апреля. Организованный главой запрещенной организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» Рефатом Чубаровым «пеший марш» был обречен на провал и был бы отменен, даже если бы не произошла эпидемия коронавируса. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Чубаров заявил, что «марш на Крым», который должен был состояться 3 мая, переносится из-за ситуации с новой китайской инфекцией на Украине. Российский депутат Бальбек считает, что затея с маршем изначально была «мыльным пузырем».

«В меджлисе1, наверное, молились ежечасно о том, чтобы какие-то внешние факторы повлияли на проведение этого ничтожного с политической точки зрения мероприятия», — заявил Бальбек РИА Новости.

По его словам, новость о проведении данного мероприятия наделала много шумихи, ярких комментариев и громких обещаний, однако слова так и остались словами. Он уверен, что марш не состоялся бы при любых условиях. И угроза распространения коронавируса не была ключевым фактором.

«Впрочем, и участников там набиралось — по пальцам посчитать», — заключил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.