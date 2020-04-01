Неожиданная новость: певица Лолита Милявская открестилась от своего старого заявления о якобы «принадлежности» Крыма Украине. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону поменявшая концепцию Лолита сказала так:

«Когда меня спрашивают, чей Крым, я отвечаю — мой».

А вот певец, а с некоторых пор еще и политик Сергей Шнуров пока еще не готов признать реальность, что Крым — это неотъемлемая часть России.

После эфира у Тины Канделаки, в котором Шнуров так и не смог определиться с «принадлежностью» Крымского полуострова, музыкант получил свою порцию острой критики от политиков и экспертов. Ярче всех отреагировал Владимир Жириновский, который сказал, что Шнуров, как политик, этими заявлениями себя просто «закопал».

По мнению автора резонансных публикаций о шоу-бизнесе, блогера Вадима Манукяна, неаккуратные высказывания о Крыме могут дорого стоить их авторам. О Крым в свое время «споткнулись» и Алла Пугачева, и Ксения Собчак, последняя после этого стремительно завершила политическую карьеру. Если Шнуров не угомонится, подобная судьба уготована и ему, предрекает Манукян. А вот Лолита урок, похоже, выучила, отмечает блогер в колонке для Федерального агентства новостей.

Чей Крым? Лолита меняет концепцию, Шнуров на распутье. Колонка Вадима Манукяна

В очередной раз видим прекрасный пример того, как любимый массами артист может быстро затеряться на политическом небосклоне. На Украине это в свое время случилось со Станиславом Вакарчуком. А вот Андрей Данилко (Верка Сердючка), который в свое время отказался возглавить партию «Против всех», до сих пор радуется, что не полез тогда в политику.

Любые попытки артистов возглавить политическую силу (в том числе оппозиционную) или влиться в нее, как правило, завершаются провалом. И не важно, происходит это в России, на Украине или в другой стране. Исключения — единичны.

В России в свое время такую попытку предприняла Алла Пугачева, но ее политическая карьера закончилась, даже не успев начаться. Ну и последний и, наверно, самый яркий пример — Ксения Собчак. Ее 1,5% поддержки, думаю, — это диагноз.

Шнуров: ошибка за ошибкой

У Сергея Шнурова никогда не было такого мощного антирейтинга, как у Ксении Собчак. Но с момента «похода» лидера группы «Ленинград» в политику он его уже, похоже, успел заработать. А на теме Крыма не он один терял былые «аплодисменты». Самые яркие примеры из прошлого — это Андрей Макаревич и Лия Ахеджакова. Заблуждалась на эту тему и Лолита Милявская.

Теперь пришел черед Шнурова, который, на мой взгляд, совершил фатальную политическую ошибку в эфире у Канделаки. Любой политик, который не учитывает силу и важность для россиян «крымского консенсуса», рано или поздно неизбежно теряет все. После эфира Шнуров имел призрачный шанс скорректировать свою позицию по Крыму, но он им не воспользовался.

Вместо этого он совершил вторую ошибку, напав на Жириновского, а потом и третью — издевательски «уточнив» свою позицию по Крыму в нецензурных стихах. И эта его позиция, по сути, близка к экстремизму.

Попытка назвать позицию людей, которые признают Крым российским, «рабским единством» и «строем фальшивых голосов», — это продолжение той фатальной политической ошибки, которая началась с его ответа на вопрос Канделаки. Это мгновенно подтвердили комментарии подписчиков Шнурова в Instagram под его постом со стихами о Крыме.

Кто-то предложил ему перед походом в политику «подучить матчасть». Кто-то его «направил к Макаревичу». Припомнили ему и фразу про «строй фальшивых голосов», рассказав, какую провокацию готовили украинские националисты, чтобы сорвать референдум в Крыму.

Крымчане тоже высказали Шнурову свое «фи». Люди напомнили, что пережили устроенный националистами блэк-аут, что выстояли, несмотря на санкции, а теперь неприятно удивлены «ядовитым стишком» от Шнурова. Все эти комментарии получили огромную поддержку от других подписчиков. Вот так внезапно Шнуров оказался «слишком далек от народа».

Лолита: смена концепции и корректировка курса

Лолита Милявская в интервью Дмитрию Гордону уже на крючок, как это было 1,5 года назад в беседе с украинской блогершей, не попалась. У Лолиты неожиданно произошла «корректировка курса». Она припомнила, как, фигурально выражаясь, получила за свои высказывания по Крыму «отповедь» от народа.

Как ни агитировал ее Гордон отказаться признавать законное воссоединение Крыма с Россией, Милявская на это не поддалась. Теперь Крым просто «ее», и точка. Там, в Ялте, ее корни. Более того, она Гордону еще и «фашистов» припомнила, которые сегодня свободно разгуливают по Киеву, что лет 20 назад невозможно было себе даже представить. Для полноты картины Лолита добавила, что на ее мировоззрение оказали влияние свидетельства людей, которые живут в Донбассе. Певица побывала там с концертом и успела наслушаться ужасов, которые помнили местные жители, в том числе о рейдах украинских так называемых добровольческих батальонов.

В какой-то момент Гордон начал выходить из себя и даже нецензурно прошелся по телеведущему Владимиру Соловьеву. Но и эта провокация Гордона не удалась: Милявская встала на защиту Соловьева. Судя по всему, она и вправду пересмотрела свои позиции.

А вот Шнуров пока только на пути к осознанию неразрывной связи Крыма с Россией. Скоро он все для себя уяснит, я в этом уверен. Главное, чтобы это не было для него слишком поздно.