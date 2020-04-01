Волонтеры помогут пенсионерам на время самоизоляции. ФАН-ТВ

Инструктаж членов Волонтерского штаба Общероссийского народного фронта прошел 1 апреля в центральном офисе организации. Неравнодушным молодым людям и девушкам дали инструкции по оказанию помощи пенсионерам, которая требуется в связи с пандемией коронавируса и последовавшим режимом самоизоляции.

На сегодняшний день в московский штаб входит 4 000 человек. В их числе — этнический итальянец Бернардо Паоли, который 25 лет назад приехал в Москву на учебу и в итоге остался здесь жить.

«Я — итальянец, живу в Москве уже более 25 лет. Приехал учиться и вот остался. Я уже очень давно не бываю в Италии. Там осталась вся моя семья, любимая дочь, я постоянно поддерживаю с ними контакты», — поделился итальянец.

Бернардо движут два мотива: во-первых, таким образом он, пусть и не прямо, помогает своим соотечественникам в Италии, ведь борьба с эпидемией — это забота каждого из нас. Во-вторых, волонтер хочет выразить свою благодарность России, как стране, которая отправила на его родину самолеты с медицинской помощью:

«Тот факт, что я оказываю помощь пожилым людям в России, это тоже способ проявлять заботу о своих родных в Италии, иначе никак не могу. Как только пандемия распространилась в Италии с полной силой, и начался этот ужас, Россия сразу отправила туда медиков и оказала медицинскую помощь Италии. И мне кажется, что я частично, как могу, не будучи медиком, стараюсь сделать свой маленький вклад для того, чтобы этот «маленький» долг вернуть», — уверен Бернардо.

В России на сегодняшний день официально зафиксировано 2 777 случаев заражения вирусом COVID-19, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили о 24 жертвах.

В Италии же ситуация более тяжелая: количество зараженных к началу апреля составило более 100 тысяч человек, более 11 с половиной тысяч заразившихся скончались.