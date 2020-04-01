Малькевич усомнился в эффективности новой миссии ЕС в Ливии

Москва, 1 апреля. Согласно заявлению Совета ЕС, сегодня в Средиземноморье начинает свою работу миссия по контролю за соблюдением международного оружейного эмбарго в Ливии — операция получила название IRINI. Президент Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты России Александр Малькевич в своем телеграм-канале выразил сомнения относительно успеха этой миссии.

Малькевич акцентировал внимание на том, что Турция не скрывает переброски оружия и наемников в Ливию из подконтрольных туркам отрядов Сирийской национальной армии. Отметим, в СНА вошли различные группировки, в том числе, террористические — например, «Хаят Тахрир аш-Шам», она же бывшая «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

«Стоит ли тратить столько сил и времени? <…> Как говорится, тут никакой мониторинг не нужен, и так все все знают. Даже генсек ООН Антониу Гутерриш публично переживает: «Я глубоко разочарован ситуацией в Ливии. Это скандал. Эмбарго Совбеза ООН по-прежнему нарушается». Исходя из всего этого, лично у меня есть огромный скепсис по поводу перспектив нового «миротворческого» проекта», — пишет Александр Малькевич.

Он отметил, что ЕС уже не раз демонстрировал свою несостоятельность в решении проблемы соблюдения эмбарго ООН, и пока что нет оснований полагать, что в случае с Ливией ситуация получит более оптимистичный итог.

Напомним, основная задача европейской миссии заключается в обеспечении соблюдения оружейного эмбарго ООН в Ливии посредством спутников, а также наблюдение за морскими и воздушными путями. Кроме того, планируется проводить инспекцию кораблей, подозреваемых в доставке партий оружия к берегам Ливии согласно 2292 резолюции Совбеза ООН, а также собирать информацию о всех случаях незаконного экспорта нефти из Ливии.

Ранее доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявлял, что успешность миссии ЕС в Ливии зависит от исполнения первостепенных задач, а не мониторинга экспорта нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.