Дюков назвал дату старта нового сезона РПЛ 

Москва, 1 апреля. Старт нового сезона чемпионата России по футболу произойдет в середине августа или сентября 2020 года. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Дюков заявил, что чемпионат России будет приостановлен до 31 мая из-за коронавируса. От также подчеркнул, что РФС положительно относится к решениям УЕФА, которые были приняты после консультаций с национальными ассоциациями.

«На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня», — рассказал Дюков.

Приостановление футбольных встреч до 31 мая является логичным шагом и полностью соответствует тем обстоятельствам, которые сложились на фоне эпидемии опасной коронавирусной инфекции.