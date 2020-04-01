Путин назвал нынешние цены на нефть серьезным вызовом для России

Москва, 1 апреля. Нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Он также добавил, что сейчас обсуждает обстановку на рынке черного золота с ОПЕК и США, которые также обеспокоены обвалом цен.

«И конечно, падение цен на наш основной экспортный товар, падение очень значительное, серьезное, глубокое. Мы обсуждаем это с коллегами и здесь, внутри страны, и на международном уровне с нашими партнерами в ОПЕК, и совсем недавно я обсуждал этот вопрос с президентом Соединенных Штатов», — отметил Путин.

По словам национального лидера, производители и потребители нефти должны выработать решения по смягчению ситуации.

«Американцев это тоже беспокоит, потому что у них рентабельность добычи сланцевой нефти колеблется, по разным оценкам, в районе 40 долларов за баррель, поэтому для американской экономики это тоже тяжелое испытание», — продолжил он.

Напомним, обрушение цен на нефть произошло в ночь на 9 марта на фоне безрезультатных переговоров в формате ОПЕК+. Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении объемов нефтедобычи, указывая на падение спроса из-за пандемии коронавируса. Против таких мер выступили Россия и Казахстан.