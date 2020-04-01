Посольство Франции в Греции заявило о незаконности соглашений ПНС и Турции

Афины, 1 апреля. Во французском посольстве в Греции заявили, что соглашение, заключенное между Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии на разработку газового шельфа в Средиземноморье, является недействительным. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Центр морских стратегических исследований CESM опубликовал карту, вызвавшую негодование турецких СМИ — журналисты заявили, что «границы в Средиземноморье указаны неправильно». В виду случившегося французское посольство заступилось за CESM, потому что Центр занимается аналитикой под эгидой Минобороны Франции.

Однако сама сделка между Анкарой и Триполи не может считаться законной априори, так как Правительство национального согласия — нелегитимно, соответственно, Файез Саррадж, считающийся главарем ПНС Ливии, также не имеет права заключать международные договоры и соглашения. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии утратило свою легитимность два года назад согласно Схиратским соглашениям.

Относительно позиции французского правительства стоит отметить, что до сих пор Европа держалась достаточно равнодушно по отношению к происходящему в Северной Африке, пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не открыл «ворота» для беженцев, а Россия не проявила интереса к Африке в экономическом отношении.

Напомним, 27 ноября главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о перераспределении морских границ. Ряд европейских стран осудили заключенные соглашения, назвав из географически абсурдными, так как документ игнорирует присутствие острова Крит. Отметим, ранее Франция заявила о готовности поддержать Грецию и Кипр в этом вопросе.

Турция, в свою очередь, также проявляет интерес к нефтяным ресурсам Ливии — ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о том, что закрытие месторождений нефтяных запасов 19 января выгодно главарю ПНС Файезу Сарраджу, что позволило бы ему организовать легальный рынок сбыта ливийских ресурсов, ориентированный на Турцию и США. Отметим, доходы от сбыта нефтяных ресурсов триполитанское правительство тратит на выплаты денежного довольствия иностранным наемникам.