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Посольство Франции в Греции заявило о незаконности соглашений ПНС и Турции

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Посольство Франции в Греции заявило о незаконности соглашений ПНС и Турции

Афины, 1 апреля. Во французском посольстве в Греции заявили, что соглашение, заключенное между Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии на разработку газового шельфа в Средиземноморье, является недействительным. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Центр морских стратегических исследований CESM опубликовал карту, вызвавшую негодование турецких СМИ — журналисты заявили, что «границы в Средиземноморье указаны неправильно». В виду случившегося французское посольство заступилось за CESM, потому что Центр занимается аналитикой под эгидой Минобороны Франции.

Однако сама сделка между Анкарой и Триполи не может считаться законной априори, так как Правительство национального согласия — нелегитимно, соответственно, Файез Саррадж, считающийся главарем ПНС Ливии, также не имеет права заключать международные договоры и соглашения. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии утратило свою легитимность два года назад согласно Схиратским соглашениям.

Посольство Франции в Греции заявило о незаконности соглашений ПНС и Турции

Относительно позиции французского правительства стоит отметить, что до сих пор Европа держалась достаточно равнодушно по отношению к происходящему в Северной Африке, пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не открыл «ворота» для беженцев, а Россия не проявила интереса к Африке в экономическом отношении.

Напомним, 27 ноября главарь так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о перераспределении морских границ. Ряд европейских стран осудили заключенные соглашения, назвав из географически абсурдными, так как документ игнорирует присутствие острова Крит. Отметим, ранее Франция заявила о готовности поддержать Грецию и Кипр в этом вопросе.

Турция, в свою очередь, также проявляет интерес к нефтяным ресурсам Ливии — ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о том, что закрытие месторождений нефтяных запасов 19 января выгодно главарю ПНС Файезу Сарраджу, что позволило бы ему организовать легальный рынок сбыта ливийских ресурсов, ориентированный на Турцию и США. Отметим, доходы от сбыта нефтяных ресурсов триполитанское правительство тратит на выплаты денежного довольствия иностранным наемникам.

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