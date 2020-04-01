Автобус загорелся на Ленинградском шоссе в Москве

Москва, 1 апреля. Автобус маршрута №312 «Солнечногорск — Крюково» загрелся на 43-м километре Ленинградского шоссе в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В салоне автобуса «Солнечногорск — Крюково» пассажиров не было. Водитель транспортного средства, заметив возгорание, покинул его. По предварительной информации, загорелся топливный бак.

ФАН публикует фото инцидента на 43-м километре Ленинградского шоссе.

Подробности инцидента выясняются.

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