Песков заявил, что Кремль не обсуждает введение в России режима ЧС из-за коронавируса

Москва, 1 апреля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность введения в России режима ЧС из-за коронавирусной инфекции.

«Нет, не обсуждается», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о праве правительства России вводить режим чрезвычайной ситуации. Документ наделят правительство РФ правом осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Россия предпринимает все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции.