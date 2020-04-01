Психолог Московкина назвала причины уязвимости россиян перед коронавирусом

Москва, 1 апреля. Легкомысленное отношение россиян к соблюдению самоизоляции может привести к введению режима чрезвычайной ситуации в некоторых регионах страны. Об этом рассказала психолог по ЧС Наталья Московкина.

По словам эксперта, угроза введения чрезвычайной ситуации отпадет сама собой, если россияне начнут исполнительно относиться к режиму самоизоляции, введенному властями для недопущения распространения опасной коронавирусной инфекции, передает «ПолитРоссия».

«Тут вопрос стоит о том, что многие россияне не соблюдают рекомендуемого режима», — заявила Московкина.

По ее мнению, какое бы угрожающее название не носил введенный режим, россияне не будут соблюдать его исправно. Она подчеркнула, что несмотря на все предпринятые меры, на улицах до сих пор много людей.

«Необходимо работать с населением, чтобы рекомендованный режим – в данном случае самоизоляция – был выполнен», – сетует эксперт.

Московкина считает, что корнем проблемы является «русское авось», которым пользуется большая часть граждан нашей страны. Подобный подход может привести Россию к эпидемии угрожающего масштаба. Слепая вера в то, что беда может коснуться кого угодно, но не нас, делает уязвимой всю страну.

«Меры уже приняты. Будет осуществляться контроль выполнения режима. Это первое. Хотя первым все-таки должен идти не контроль, а объяснение, что беда не пройдет мимо», — рассказала Московкина.

Эксперт считает, что такова особенность российского менталитета и с ней нужно бороться, доказывая людям, что каждый человек находится в зоне риска.