Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина и распространение фейков

Москва, 1 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение штрафов за нарушение карантина и распространение дезинформации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом, граждане будут нести административную ответственность за несоблюдение санитарных норм во время действия режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, закон распространяется на случаи возникновения опасности распространения заболевания, нарушения карантина и режима самоизоляции.

Физические лица за подобные правонарушения будут оштрафованы на 15–40 тысяч рублей, должностные лица и индивидуальные предприниматели — 50–100 тысяч рублей, юрлица — 200–500 тысяч рублей.

Если же в результате действий, не имеющих признаки преступления, причинены вред здоровью граждан или смерть, то наказание составит для физлиц от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для ИП и юрлиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По последним данным, в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусной инфекцей, побороть ранее неизвестное заболевание смогли 190 пациентов, 24 скончались.