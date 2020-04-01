Голикова сообщила об исследовании 8 препаратов для лечения коронавируса

Москва, 1 апреля. В России проверяют 8 препаратов на способность лечить коронавирусную инфекцию. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, первые результаты исследования появятся 10 апреля. Есть существенные подвижки и по другим направлениям. Так, например, научный центр при Роспотребнадзоре «Вектор» разработал тест-систему для определения иммунитета к коронавирусу и оценки эффективности разрабатываемых вакцин. Ожидается, что она будет зарегистрирована в промежутке между 10 и 15 апреля.

Сама вакцина в настоящий момент находится на стадии разработки. Ожидается, что доклинические исследования пройдут до 22 июня. Ранее сообщалось, что на разработку вакцины от коронавируса может уйти минимум 11 месяцев.

Отсутствие вакцины и естественного иммунитета стало главной причиной, по которой коронавирус нового типа начал так быстро распространяться по миру. По словам специалистов, в обществе должна сложиться определенная прослойка людей с иммунитетом, чтобы инфекция не вызывала пандемию.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией в 75 регионах. 190 человек выздоровели и выписались из больницы. Среди регионов по числу зараженных лидируют Москва (267 человек), Республика Коми (32), Петербург (27), Московская область (15) и Саратовская область (11). Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация развивается, однако говорить о взрывном росте числа заболевших не приходится, пишет газета «Известия».

С этим мнением согласен вирусолог Виктор Зуев, который отметил, что распространение коронавируса в России происходит значительно медленнее, чем в Германии и Южной Корее, передает Ura.ru. По мнению ученого, это стало результатом вовремя введенных в РФ карантинных мер.