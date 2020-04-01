Путин заявил, что на карантине из-за коронавируса в России находятся более 3 млн человек

Москва, 1 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что на карантине в стране находятся свыше 3,3 миллиона человек.

В ходе видеосовещания с членами российского правительства Путин добавил, что почти 300 тысяч граждан в настоящее время придерживаются режима самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«В обсервации всего 1777, на самоизоляции — 292 740 человек», — уточнил Владимир Путин.

Вице-премьер России Татьяна Голикова во время видеосовещания назвала основной причиной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране завозные случаи. По ее словам, в стране продолжается расширение тестирования на наличие коронавируса. За сутки число заболевших вирусом в России возросло на 18,8%, добавила Голикова.