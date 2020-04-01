Депутат Гутенев рассказал, на что именно нужно потратить «коронавирусные» 1,4 трлн рублей

Заложенные правительством Российской Федерации на борьбу с распространением и последствиями коронавирусной инфекции 1,4 триллиона рублей являются достаточной суммой, исходя из реалий сегодняшнего дня. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности и инновационному развитию Владимир Гутенев.

По мнению собеседника ФАН, в настоящий момент 80-90% запланированных средств должно пойти на поддержку малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Однако по мере развития эпидемии в стране акцент государственной помощи должен будет смещаться в сторону среднего бизнеса, который пока что в силу своей эластичности и имеющейся у него денежной «подушки безопасности» в состоянии оставаться на плаву.

«С течением времени, если не удастся в короткие сроки преломить кризисный тренд, то необходимо будет бросить дополнительные ресурсы также на поддержку этого сектора экономики (сохранив при этом финансирование для малого бизнеса и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию)», — убежден парламентарий.

Если же кризис, вызванный пандемией, затянется еще на более долгое время, то придет черед для помощи крупному бизнесу. При этом, по словам депутата, в ряде случаев можно будет поддерживать таких предпринимателей, не осуществляя выдачу им средств напрямую.

«Достаточно будет даже не финансовых прямых вливаний, а снижения учетной ставки Центробанка и ставки процентного кредитования для реального сектора промышленности (заметьте: не для финансовых компаний, иначе они «зальют» весь рынок бюджетными деньгами). Также необходимы пересмотр и сохранение инвестпроектов государства и крупных компаний», — считает Гутенев.

По его словам, пока сложно предугадать, как именно будет развиваться пандемия, и какой ущерб она нанесет, однако просто раздаваться направо и налево, как в Соединенных Штатах (где президент Дональд Трамп обещал выделить в помощь каждому американцу по две тысячи долларов) бюджетные деньги не будут.

«Экономику США кредитует вся остальная планета, — заявил собеседник ФАН. — У России же нет некого эмиссионного станка, и рубль не является мировой резервной валютой, так что наша помощь будет адресной — в этом плане правительством реализуется уже целый ряд мер. Потребуется ли их усиление, на данном этапе пока говорить рано»

Напомним, что по состоянию на 1 апреля, всего в мире обнаружено 887 067 случаев заболевания COVID-19. При этом 185 541 человек — выздоровели, а 44 264 — погибли. Число заболевших в РФ — 2777 (190 — вылечились, 24 — умерли).