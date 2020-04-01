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Депутат Гутенев рассказал, на что именно нужно потратить «коронавирусные» 1,4 трлн рублей

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Депутат Гутенев рассказал, как именно надо потрать «коронавирусные» 1,4 триллиона рублей

Заложенные правительством Российской Федерации на борьбу с распространением и последствиями коронавирусной инфекции 1,4 триллиона рублей являются достаточной суммой, исходя из реалий сегодняшнего дня. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности и инновационному развитию Владимир Гутенев.

По мнению собеседника ФАН, в настоящий момент 80-90% запланированных средств должно пойти на поддержку малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Однако по мере развития эпидемии в стране акцент государственной помощи должен будет смещаться в сторону среднего бизнеса, который пока что в силу своей эластичности и имеющейся у него денежной «подушки безопасности» в состоянии оставаться на плаву.

«С течением времени, если не удастся в короткие сроки преломить кризисный тренд, то необходимо будет бросить дополнительные ресурсы также на поддержку этого сектора экономики (сохранив при этом финансирование для малого бизнеса и людей, попавших в сложную жизненную ситуацию)», — убежден парламентарий.

Депутат Гутенев рассказал, как именно надо потрать «коронавирусные» 1,4 триллиона рублей

Если же кризис, вызванный пандемией, затянется еще на более долгое время, то придет черед для помощи крупному бизнесу. При этом, по словам депутата, в ряде случаев можно будет поддерживать таких предпринимателей, не осуществляя выдачу им средств напрямую.

«Достаточно будет даже не финансовых прямых вливаний, а снижения учетной ставки Центробанка и ставки процентного кредитования для реального сектора промышленности (заметьте: не для финансовых компаний, иначе они «зальют» весь рынок бюджетными деньгами). Также необходимы пересмотр и сохранение инвестпроектов государства и крупных компаний», — считает Гутенев.

По его словам, пока сложно предугадать, как именно будет развиваться пандемия, и какой ущерб она нанесет, однако просто раздаваться направо и налево, как в Соединенных Штатах (где президент Дональд Трамп обещал выделить в помощь каждому американцу по две тысячи долларов) бюджетные деньги не будут.

«Экономику США кредитует вся остальная планета, — заявил собеседник ФАН. — У России же нет некого эмиссионного станка, и рубль не является мировой резервной валютой, так что наша помощь будет адресной — в этом плане правительством реализуется уже целый ряд мер. Потребуется ли их усиление, на данном этапе пока говорить рано»

Напомним, что по состоянию на 1 апреля, всего в мире обнаружено 887 067 случаев заболевания COVID-19. При этом 185 541 человек — выздоровели, а 44 264 — погибли. Число заболевших в РФ — 2777 (190 — вылечились, 24 — умерли).

Депутат Гутенев рассказал, как именно нужно потрать «коронавирусные» 1,4 триллиона рублей

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