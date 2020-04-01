Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим ЧС

Москва, 1 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим чрезвычайной ситуации.

Документ наделят правительство РФ правом осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Закон позволяет Кабмину РФ вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ также наделит правительство правом устанавливать правила поведения граждан при действующем режиме чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в случае введения режима чрезвычайной ситуации правительство может ограничивать оптовую или розничную торговлю медицинскими изделиями, а также устанавливать особый порядок их регистрации и обращения. Правительство также наделяется полномочиями регулировать государственные и муниципальные закупки в особом порядке.

Также документ вводит новую статью, которая предусматривает возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности для возврата средств туристам, что позволит поддержать туристическую отрасль, которая пострадала в результате эпидемии коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 860 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 42 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.