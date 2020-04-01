Сирия, 1 апреля. На востоке Дейр-эз-Зора был обнаружен неопознанный обезображенный труп. В Хасаку прибыл конвой военной техники ВС США. «Сирийская национальная армия» возвращается на свои посты в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: подверглись минометному обстрелу со стороны террористов в районе Серакиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь из минометов по позициям сирийской армии в Идлибе.

«Ахрар аш-Шаркыя» (СНА): прекратила конфликт с «военной полицией» СНА.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в убийстве мирного жителя на востоке Дейр-эз-Зора

Международная коалиция: провела патрулирование и направила конвой военной техники в Хасаку.

Провинция Алеппо

Как сообщает Telegram-канал @rybar, конфликт между группировкой «Ахрар аш-Шаркыя», которая входит в состав «Сирийской национальной армии», и «военной полицией» СНА был прекращен.

Источник напоминает, что три дня назад в городе Аль-Баб, который располагается в зоне операции ВС Турции «Щит Евфрата» на севере провинции Алеппо, боевики «Ахрар аш-Шаркыя» устроили перестрелку с так называемой военной полицией СНА. Причиной стало убийство члена «службы безопасности» вооруженной группировки Абу Расула. В последующие дни «Ахрар аш-Шаркыя» захватила несколько блокпостов и опорных пунктов «полицейских», а также требовала выдачи виновных в гибели своего боевика.

Сегодня так называемое морально-психологическое управление «Сирийской национальной армии» заставила враждующие стороны прекратить конфликт.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке Дейр-эз-Зора было обнаружено еще одного обезображенное тело. Как сообщает портал Euphrates Post, неопознанный труп со следами пыток и огнестрельным ранением был обнаружен в окрестностях города Шхиль у речной переправы. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за убийство. Тело было направлено на опознание в городской морг. Отметим, что данные территории находятся под оккупацией боевиков «Демократических сил Сирии».

Провинция Идлиб

«Хайят Тахрир аш-Шам» полностью перекрыла два перехода «Дейр-Балут» и «Аль-Газавия» в Идлибе. Как сообщает Telegram-канал Al MohrarmMedia, закрытие переходов мотивировано необходимостью ограничить передвижения гражданских из-за угрозы эпидемии коронавируса.

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают нарушать режим прекращения огня. По информации информационного агентства SANA, боевики, которые дислоцируются у турецкого наблюдательного пункта в районе поселка Мастум, открыли огонь из минометов по укреплениям сирийских военнослужащих в окрестностях города Серакиб.

Провинция Хасака

Как передает портал Alk Habour, на восток Хасаки прибыл очередной конвой международной коалиции. Днем колонна военной техники и грузовиков с материально-техническим обеспечением пересекла границу через незаконный погранпереход «Аль-Валид», после чего направилась к американской военной базе у города Аш-Шаддади. Источник также сообщает о росте количества разведывательных вылетов ВВС США в воздушном пространстве над городом, куда позднее прибыл патруль.