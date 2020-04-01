Количество зараженных COVID-19 в России за сутки увеличилось на 18,8%

Москва, 1 апреля. Число заболевших коронавирусом нового типа за последние сутки выросло на 18,8%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что случаи заражения пневмонией нового типа COVID-19 зафиксированы в 75 регионах России.

«440 случаев — это прирост за последние сутки. То есть количество граждан, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, за последние сутки возросло на 18,8%», — заявила Голикова.

По ее словам, наибольшая заболеваемость наблюдается в двух крупнейших городах страны и еще ряде субъектов.

«Наибольшее количество заболевших у нас сейчас зафиксировано на 100 тысяч населения в городе Москва, Республике Коми, Республике Бурятия, а также в Санкт-Петербурге и Московской области», — подчеркнула вице-премьер.

Голикова также рассказала, что большинство заражений являются привозными, а рост выявленных случаев обуславливается увеличением количества тестирований на коронавирус.

По ее мнению, меры социальной изоляции в регионах необходимо продлевать, исходя из текущей эпидемиологической ситуации.

Кроме того, она добавила, что до 22 июня пройдут доклинические испытания разработанных вакцин против ранее неизвестного заболевания, а к клиническим специалисты должны приступить 29 июня.