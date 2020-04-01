Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян из Турции

Москва, 1 апреля. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили усилия по борьбе с коронавирусом, а также взаимодействие для возвращения граждан РФ, которые в настоящее время находятся на территории Турции. Кроме того, президенты РФ и Турции обсудили урегулирование ситуации в Сирии и Ливии.

«Продолжен предметный обмен мнениями по вопросам сирийского урегулирования, включая реализацию российско-турецких договоренностей от 5 марта 2020 года по стабилизации обстановки в Идлибской зоне. Также затронута ливийская проблематика», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Эрдоган затронули вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.