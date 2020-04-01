Шерин ответил на обвинения России в «распространении паники» на Украине из-за коронавируса

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила власти России в якобы попытке создать панику в стране через заказных агитаторов в интернете. Однако депутат Госдумы Александр Шерин объяснил, что «такими пакостными методами» Россия не действует.

Как утверждают в ведомстве, два жителя Киева выполняли заказ якобы российских властей по распространению ложной информацию о завышенных числах заболевших и умерших от коронавируса на Украине, а также о бездействии властей страны.

«Их целью было причинение паники, дискредитация действий власти и дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине», — говорится в сообщении СБУ.

Однако первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин утверждает, что «каждое действие имеет конкретную цель».

«Для Российской Федерации дестабилизация ситуации на Украине через какие-то фейки не имеет под собой никакой мотивации. Конечно, очень много людей, вне зависимости от национальности, пытаются через социальные сети каким-то образом привлечь к себе внимание, давая сногсшибательную информацию, но зачастую она бывает недостоверной, — заявил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Потом люди сидят и извиняются в отделениях российской полиции. Возможно, на Украине происходит такая же ситуация. При этом эти люди могут быть гражданами как России, так и Украины».

К сожалению, в любой проблеме Украины, по мнению местных властей, всегда виновата Россия, говорит парламентарий.

«Но никто президенту Украины Владимиру Зеленскому не давал указания из Кремля закрыть метро. Поэтому это обычная попытка использовать еще одну проблему для того, чтобы обвинить Россию. Вряд ли у России есть задачи готовить специальных агентов, чтобы они дестабилизировали ситуацию на Украине. К тому же она разве стабильная? Эта информация не имеет никакой под собой почвы. Такими пакостными методами сильная и мощная страна, как Россия, не действует. Если нам что-то надо, то мы это сделаем без интернет-ресурсов», — добавил политик.

Согласно информации из Минздрава Украины, в стране зарегистрировано 669 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались. 17 марта власти ввели общенациональный карантин, 26 марта объявили режим ЧС, а 28 марта закрыли границу. При этом на данный момент за границей остаются более 11 тысяч украинцев, ожидающих возвращения.

Недавно более 60 украинцев, вернувшихся с Бали, сбежали из карантина, расположенного в киевском отеле «Казацкий». Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сбежавшим из карантина гражданам может быть предъявлено обвинение по уголовной статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений», если среди них окажутся зараженные коронавирусом.