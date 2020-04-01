Правительство готовит второй пакет мер поддержки граждан и экономики. События дня. ФАН-ТВ

Правительство готовит второй пакет мер поддержки

Правительство готовит второй пакет мер поддержки в связи с последствиями распространения коронавируса. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин сообщил сегодня Владимиру Путину во время дистанционного совещания. Оно прошло в режиме видеоконференции. Президент обсудил с членами правительства вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией и актуальные социально-экономические вопросы.

«Правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой корона¬вирусной инфекции. Первое — межбюджетные отношения. Важно поддержать региональные бюджеты. В федеральном бюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов», — заявил Мишустин.

Также речь шла о поддержке занятости. Предлагается дополнительно предоставить краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты зарплаты и других неотложных нужд. Михаил Мишустин считает нужным ввести дополнительные меры для обеспечения устойчивости экономики.