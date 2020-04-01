Правительство готовит второй пакет мер поддержки граждан и экономики. События дня. ФАН-ТВ

Правительство готовит второй пакет мер поддержки
Правительство готовит второй пакет мер поддержки в связи с последствиями распространения коронавируса. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин сообщил сегодня Владимиру Путину во время дистанционного совещания. Оно прошло в режиме видеоконференции. Президент обсудил с членами правительства вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией и актуальные социально-экономические вопросы.
«Правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой корона¬вирусной инфекции. Первое — межбюджетные отношения. Важно поддержать региональные бюджеты. В федеральном бюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов», — заявил Мишустин.
Также речь шла о поддержке занятости. Предлагается дополнительно предоставить краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты зарплаты и других неотложных нужд. Михаил Мишустин считает нужным ввести дополнительные меры для обеспечения устойчивости экономики.
Вернувшиеся из-за границы будут вести журнал самочувствия
Россияне, которые вернулись из-за рубежа и находятся на карантине, должны будут вести журнал самочувствия. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил сегодня на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса при правительстве России. Систему сбора данных о россиянах, которые возвращаются из-за границы, будет вести Минкомсвязь. Сами прибывшие обязаны будут вести журнал самочувствия на портале «Госуслуги» и подтверждать, что находятся дома. Глава кабмина подчеркнул, что необходимо исключить случаи завозного коронавируса.
«Через портал «Госуслуг» до прохождения паспортного контроля на границе надо будет заполнить соответствующую форму и предоставить сведения о себе, в том числе об адресе своего проживания на время предусмотренного карантина. В случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию в МВД. Также граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от «Госуслуг» самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома», — сообщил Михаил Мишустин.
Также во время заседания Михаил Мишустин сообщил, что на сегодняшний день в российских лабораториях ежесуточно исследуют около 36 тысяч анализов на коронавирус. По этому показателю наша страна находится в тройке мировых лидеров.
Замминистра здравоохранения снят с должности
Заместитель главы Минздрава России Дмитрий Костенников снят с должности. Он уволен по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Должность замминистра здравоохранения Костенников занимал с июля 2013 года. Действительный государственный советник юстиции России первого класса, заслуженный юрист России, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. В разные годы Дмитрий Костенников занимал должности начальника юридического отдела аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, руководил департаментом Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.