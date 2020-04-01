Голикова назвала основную причину заболеваемости коронавирусом в РФ

Москва, 1 апреля. Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала основной причиной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране завозные случаи.

По ее словам, в России продолжается расширение тестирования на наличие коронавируса. Татьяна Голикова добавила, что за сутки число заболевших вирусом в России возросло на 18,8%. Наибольший уровень заболеваемости COVID-19 фиксируется в Москве, Коми, Бурятии, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Об этом сообщила вице-премьер РФ на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Сегодня заболеваемость новой коронавирусной инфекцией зафиксирована в 75 регионах страны — 2 777 тыс. случаев. И 440 случаев — это прирост за последние сутки», — отметила Голикова.

Увеличение числа выявленных зараженных связано с ростом количества тестирований на коронавирус. Меры социального дистанцирования должны быть продлены, но необходимо исходить из эпидситуации конкретного региона России, добавила Голикова. По ее словам, доклинические исследования вакцин «Вектора» от коронавируса пройдут до 22 июня, а начало клинических испытаний запланировано на 29 июня. Тест-система на иммунитет от коронавируса может быть зарегистрирована до 15 апреля.

Глава российского правительства Михаил Мишустин ранее сообщил, что 1,4 триллиона рублей зарезервировано для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.