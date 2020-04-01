Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии взрывного роста коронавируса

Москва, 1 апреля. В России на сегодняшний день не наблюдается взрывного роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом в среду заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Российская Федерация сегодня взрывного роста не имеет, мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста — на 1,2. Ситуация эпидемиологическая в РФ развивается, развивается пока достаточно спокойными темпами», — отметила она.

По словам Поповой, 20% инфицированных не выезжали за границу и заразились внутри страны. Еще 20% болеют без симптомов.

Как сообщает портал Ura.ru, развитие ситуации с коронавирусом в России протекает значительно медленнее, чем в Германии или Южной Корее. По мнению вирусолога Виктора Зуева, это стало результатом введенных в РФ карантинных мер. Многие регионы объявляют режим самоизоляции, при котором на улицу разрешается выходить только в крайних случаях — чтобы вынести мусор, сходить в магазин или погулять с собакой.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

Многие страны начали закрывать границы, отменять авиасообщения и переключать все больницы на борьбу с коронавирусом. Ситуация усугубляется тем, что от инфекции пока нет вакцины. По словам экспертов, она будет подготовлена в течение 11 месяцев.