Спикер ЛНА Мисмари подтвердил факт ракетного пуска с турецкого военного фрегата

Бенгази, 1 апреля. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари подтвердил, что турецкий корабль выпустил ракету в направлении города аль-Аджилят. Об этом сообщает арабский телеканал 218 TV.

Как стало известно из заявления Ахмада Мисмари, жертв в результате ракетного удара не зафиксировано.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об опубликованных в сети боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) фотографиях, на которых был снят дрон, якобы принадлежащий ЛНА. Им оказалась ракета, выпущенная с турецкого военного фрегата класса G американского производства RIM-66 по городу аль-Аджилят.

Этот факт подтвердило фото, опубликованное пользователем Twitter.

Таким образом, Турция продолжает поддержку боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, поставляя в Триполи вооружение и сирийских боевиков из Идлиба в обход эмбарго ООН от 2011 года. Кроме того, турецкие военные суда в ливийский территориальных водах являются прямым нарушением морских границ суверенного ливийского государства и прямым вмешательством в североафриканский конфликт.