Пекин, 1 апреля. Эпидемия коронавирусной инфекции пойдет на спад в конце апреля. Об этом заявил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.

По его словам, принятие жестких карантинных мер во всех странах позволит переломить эпидемиологическую ситуацию в мире, передает радио Sputnik.

«Я ожидаю, что примерно к концу апреля эпидемия должна пойти на спад», — пояснил Наньшань.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 860 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 42 тысяч человек.

В России зарегистрировано 2337 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 115 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.