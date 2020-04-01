Руководитель ИА «Панорама» объяснил, как разграничить шутки и дезинформацию

Санкт-Петербург, 1 апреля. Авторы ресурса ИА «Панорама», которое специализируется на публикации шуточных новостей, хорошо понимают границы дозволенного юмора. Об этом на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», прошедшей в онлайн-режиме по случаю 1 апреля, рассказал руководитель сайта Марк Власов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, журналисты четко разграничивают безобидные шутки и сообщения, способные посеять панику.

«У нас в редакции больше 10 человек. И все очень хорошо чувствуют эту грань. Вообще, нужно быть постоянно погруженным в контекст, в информационную повестку, и на этом чутье что-то получается у нас», — пояснил Власов.

Он также добавил, что коллектив ресурса всегда принимает критику в свой адрес, хотя она не всегда бывает адекватной. Власов находит очень забавным, когда журналисты всерьез воспринимают сообщения «Панорамы».

«Это показатель компетенции своего рода, потому что человек должен заниматься фактчекингом и как-то чувствовать реальность», — считает он.

Кроме того, руководитель юмористического сервиса отметил, что законопроект об ужесточении ответственности за фейки необходим. По его мнению, нельзя допускать ситуаций, когда публикуется откровенная дезинформация.