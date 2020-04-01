Попова предложила продлить связанные с карантином выходные в РФ

Москва, 1 апреля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила продлить число нерабочих дней в России, объявленных из-за эпидемии коронавируса.

«Период разрыва связей передачи тоже должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней — это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше», — отметила она, общаясь с журналистами.

Попова назвал крайне важным и правильным решение правительства объявить выходные. Это помогает снизить степень и скорость распространения инфекции.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с эпидемией коронавируса, в ходе которого объявил о том, что следующая неделя будет нерабочей. Глава государства призвал соотечественников соблюдать карантин и не выходить лишний раз из дома.

Согласно официальной статистике Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией в 75 регионах. 190 человек выздоровели и выписались из больницы. Среди регионов по числу зараженных лидируют Москва (267 человек), республика Коми (32), Петербург (27), Московская область (15) и Саратовская область (11).

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.