Прусикин организовал в Сети песенный конкурс «Карантиновидение»

Москва, 1 апреля. Лидер российского музыкального коллектива Little Big Илья Прусикин организовал конкурс «Карантиновидение» для пользователей Сети. Об этом говорится на его странице в Instagram.

По словам организатора нового мероприятия, конкурс должен стать альтернативой отмененному Евровидению-2020. Создатели призывают всех желающих присоединятся к песенному соревнованию.

«Запиши песню, сними минутный клип на телефон, и о тебе узнает страна, а, возможно, и весь мир!» – написал Прусикин.

Подробно об условиях участия в «Карантиновидении» Прусикин и блогер Эльдар Джарахов рассказали на YouTube-канале «КликКлак». Прусикин призвал потенциальных участников быть смелее и не стесняться снимать музыкальные клипы на любую понравившуюся тему. Он пообещал, что абсолютно все видео будут просмотрены членами жюри. Стоит отметить, что фронтмен Little Big и Джарахов не останутся в стороне и также примут участие в конкурсе.

Пользователи Сети восторженно приняли инициативу российского музыканта. Некоторые интересовались, каким будет главный приз конкурса, передает радио Sputnik.

Напомним, что коллектив Little Big должен был представить Россию на песенном конкурсе Евровидение-2020. Специального для этого музыкантами была записана композиция Uno, но организаторы конкурса были вынуждены отменить мероприятие из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом.