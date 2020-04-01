Онищенко потребовал поставить «цербера во френче» у каждой коронавирусной больницы

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает порочной идею перепрофилировать обычные больницы, не имеющие соответствующей инфраструктуры и подготовленного персонала, под прием больных коронавирусной инфекцией. Ранее стало известно, что такое решение принято в отношении Братской районной больницы. С пациентами, у которых выявлено заражение COVID-19, уже работают две многопрофильные больницы в Петербурге. Подобная практика применяется и в других регионах.

В корне неверным считает такой подход первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. По его мнению, даже старая инфекционная больница в данной ситуации лучше, чем «навороченное», но не подготовленное к борьбе с инфекциями лечебное учреждение. Свою позицию Онищенко сформулировал в эмоциональной авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Верните бараки и отставного цербера в кителе! Колонка Геннадия Онищенко

К сожалению, сегодня мы во многих областях нередко наблюдаем торжество непрофессионализма, это не секрет. Но, когда я слышу, как с гордостью рапортуют, что под лечение коронавируса отдают лучшую клинику региона, меня буквально охватывает оторопь. Страшно представить, чем грозит ситуация, когда многопрофильные больницы, где в принципе не может быть инфекционных отделений, начинают столь бездумно и массово перепрофилировать.

На врачей, которые изначально не являлись инфекционистами, взваливают буквально непосильную ношу, а ведь у многих из них просто в крови нет понимания того, что инфекционная больница — это в первую очередь режим. Жесточайший режим, без которого невозможно обеспечить защиту персонала и пациентов.

Недостаточно просто перепрофилировать больницы, дав персоналу маски или даже специальные защитные костюмы. Нужно помнить, что персонал этих больниц, который окажется лицом к лицу с коронавирусом, раньше никогда не сталкивался с режимом инфекционного учреждения и просто не знает некоторых базовых вещей.

Скажу крамольную вещь. Сегодня нам впору думать не о хайтеке, не о том, что под коронавирус нужно отдавать лучшие лечебные учреждения. Думать надо прежде всего о том, как обеспечить в коронавирусных больницах строжайший режим инфекционного учреждения, поскольку COVID-19 — инфекция достаточно серьезная, которую, хотя на мой взгляд и с некоторым перебором, отнесли ко второй группе опасности.

По моему мнению, навороченные новые стационары тут не подойдут. Лучше пусть это будут даже наши недоразваленные пропахшие хлоркой брюшнотифозные бараки. Старые инфекционные больницы, где дверные ручки еще царского периода в мое время были обмотаны марлей, пропитанной хлоркой. Был у нас — советских инфекционистов — такой метод, чтобы не мыть каждый раз руки, когда взялся за дверную ручку.

А еще в каждое такое учреждение нужно назначить цербера-отставника во френче, именно во френче, чтобы это был видный дядька — неважно врач или фельдшер — который назубок знает режим инфекционного стационара и который буквально не слезет с тех, кто этот режим попытается нарушить.

А то, что мы видим сейчас?! — В наскоро перепрофилированных больницах работают медики, которые буквально брошены в очаг, где ежесекундно выделяется огромное количество возбудителя. А ведь многие врачи-неинфекционисты, которые там сейчас работают, не имеют элементарных навыков защиты, в первую очередь себя, от инфекции. Именно медики порой заболевают первыми, а потом несут эту заразу дальше.

Мне непонятна позиция моих коллег, которые должны были первыми поставить это вопрос. Сегодня мы справедливо говорим о подвиге наших врачей, борющихся с коронавирусом. Но мы не должны этих людей бесконечно эксплуатировать. Мы должны защитить наших медиков, дав им необходимые знания и навыки работы в инфекционных учреждениях. Нашим врачам нужен нормальный режим труда и отдыха, чтобы смены не по 16 часов, чтобы для них были гостиницы, и они бы не шли каждый день домой — к детям, к престарелым родителям — разнося инфекцию из очага заболевания.

Помимо жесточайшего контроля, нужно наладить обучение с экзаменами, подготовить для врачей достаточное количество средств индивидуальной защиты и так далее. Но, повторю, на мой взгляд, самое главное — всем этим больницам просто необходим отставник во френче, цербер, который бы их буквально мордовал, постоянно требуя соблюдения режима инфекционного стационара. Если не предпринять эти меры, мы возьмем на себя большой грех.

Пока, к сожалению, лично я не вижу службы или структуры, которая бы именно так ставила вопрос. Думаю, именно сейчас пришло время принимать решения, брать на себя ответственность и отвечать. Не надо никого ждать, не надо некоторым руководителям на высоких совещаниях произносить слова: «Дайте нам поручение, и мы выполним».

Пора предлагать готовые, заранее выверенные решения, как добиться того, чтобы больницы, работающие с коронавирусом, полностью отвечали статусу инфекционных учреждений.