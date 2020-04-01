Москвич заразил семью из четырех человек под Омском

Москва, 1 апреля. Приехавший погостить житель Москвы заразил семью из четырех человек в Омской области. Об этом в среду заявил губернатор региона Александр Бурков.

«Первые заболевшие привезли инфекцию из Арабских Эмиратов. Остальные за границу не выезжали. Семья из четырех человек заразилась от своего родственника из Москвы. Он погостил и уехал, а они теперь в больнице», — рассказал он.

Согласно информации оперативного штаба правительства Омской области, в регионе насчитывается 7,2 тыс. человек с подозрением на коронавирус. Инфекция подтверждена у восьми человек.

Напомним, что целый ряд российских регионов объявил о переходе на режим самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса. В частности, такой режим был введен в Москве, Московской, Липецкой и Калининградской областях. Людям разрешено выходить из дома только для того, чтобы сходить в магазин, аптеку, вынести мусор или погулять с собакой.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.