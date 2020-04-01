Крупнейший полигон ТБО рекультивируют к осени в Сургуте

Ханты-Мансийск, 1 апреля. Власти Сургутского района планируют завершить рекультивацию крупнейшего полигона твердых бытовых отходов к сентябрю 2020 года. Об этом заявил руководитель района Андрей Трубецкой.

По словам Трубецкого, за несколько лет властям удалось ликвидировать порядка 15 масштабных стихийных свалок в Сургутском районе. Крупнейший полигон ТБО находится в Федоровском. Там складировали мусор на протяжении 25 лет. За это время накопилось порядка ста тысяч кубометров автомобильных шин, металлолома и прочих твердых отходов. Рекультивация проводится в рамках национального проекта «Экология».

Он отметил, что в этом году работы ведутся с опережением намеченного графика, передает infox.ru.

«Я уверен, что к сентябрю этого года ничто нам не помешает избавиться от этой точки напряжения», — заявил Трубецкой.

После завершения работ на территории района не останется ни одной несанкционированной свалки твердых бытовых отходов.