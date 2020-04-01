Донбасс сегодня: ДНР ночует под огнем артиллерии, солдаты ВСУ массово бегут с передовой

Донбасс, 1 апреля. Киевские силовики резко активизировали обстрелы народных республик Донбасса. Солдаты ВСУ погибают от собственных взрывных устройств на беспилотниках. Рядовой состав ВСУ вынужден заниматься грабежами, чтобы добыть лекарства от коронавируса. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Прошедшие сутки запомнятся жителям народных республик Донбасса массированными обстрелами со стороны армии Украины. В Луганской Народной Республике зафиксировано два обстрела — по Голубовскому и Донецкому. Стрельба велась из минометов, повреждено три жилых дома. В Донецкой Народной Республике фиксировались обстрелы в направлении Горловки и окрестностей, Спартака, Донецка, Старомихайловки, Коминтерново и других населенных пунктов.

На Донецком и Горловском направлениях ВСУ применили 122-мм артиллерию. Огонь велся также из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и стрелкового оружия. В Старомихайловке повреждены два дома. В Куйбышевском и Петровском районах Донецка повреждены квартиры и два дома. В Горловке зафиксированы попадания в ЛЭП и общественный транспорт, расположенный на территории коммунального предприятия. Дальнейшему использованию теперь не подлежат семь автобусов и четыре троллейбуса, предназначенных для перевозки местных жителей. Всего по территории ЛНР и ДНР украинская армия выпустила до 500 снарядов и мин.

Солдаты ВСУ взрываются на минах

Донецкая разведка зафиксировала взрыв на украинских позициях в районе села Шумы близ Горловки. Взорвалось самодельное взрывное устройство, прикрепленное к беспилотному летательному аппарату. Устройство сдетонировало при запуске беспилотника в направлении позиций ДНР. Несколько солдат 58-й мотопехотной бригады ВСУ оказались в эпицентре взрыва. Старший солдат Мовчанов скончался на месте, еще трое ранены и доставлены в больницу.

Аналогичная ситуация произошла в Луганской области, в районе поселка Вольный. Военнослужащий 30-й механизированной бригады ВСУ занимался установкой взрывного устройства на БПЛА, однако устройство сдетонировало и взорвалось. Младший сержант Клочко ранен и поступил в больницу Северодонецка в тяжелом состоянии.

«Защитники» Украины решают проблемы коронавируса самостоятельно

Как рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий, в 30-й бригаде ВСУ комбриг Иван Гараз решил запретить своим подчиненным обращаться за медицинской помощью в случае начала простудных или вирусных заболеваний. Таким образом он пытается скрывать информацию о распространении коронавируса у себя в части. Это привело к тому, что только за последнюю неделю из бригады дезертировало 17 человек.

Беглецов частично обнаружили в гражданских больницах — 10 человек обратились за помощью в медучреждения. Еще пять человек задержаны на железнодорожной станции в Рубежном при попытке самостоятельно покинуть зону силовой операции. Двое военнослужащих за вознаграждение в 10 тысяч гривен попросили вывезти себя из зоны ООС местных жителей, которые согласились оказать эту услугу.

В поселке Луганское военнослужащие 59-й мотопехотной бригады ВСУ ограбили аптеку и были задержаны военной полицией. По словам грабителей, они заботились о здоровье своих сослуживцев, которых нечем лечить от простудных и вирусных заболеваний.

В зоне ООС вывоз оружия осуществляется через волонтеров

Паника, вызванная коронавирусом, привела к увеличению случаев хищения оружия в частях ВСУ, дислоцирующихся в зоне конфликта. Так, в 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ под руководством комбрига Гончарука младший командный состав утаивает и продает сотни единиц оружия и боеприпасов, сообщают в Народной милиции ДНР. Продовольствия и горюче-смазочных материалов украдено уже на сумму более миллиона гривен, а ракетно-артиллерийского вооружения не достает на сумму 700 тысяч гривен.

Вывозить оружие с передовой помогают волонтеры, которые в договоренности с комбригами организовали преступную схему. В связи с этим руководство оперативно-тактической группировки «Восток» подготовило проверку учета и наличия вещевого имущества и вооружения. Первой в списке на проверку указана 57-я мотопехотная бригада ВСУ. Как стало известно разведке ДНР, только за последние семь дней из бригады волонтерами вывезено около 10 единиц стрелкового оружия и более 10 тысяч боеприпасов.