Грозный, 1 марта. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о результатах тестирования на наличие коронавирусной инфекции. По словам Кадырова, он сдал анализы на коронавирус и получил отрицательный результат.

«Я сам не ношу маску, потому что сдал анализы, и мне сказали, что я не болею. Еще раз сдам, потому что общаюсь с большим количеством людей», — сообщил Кадыров в ходе стрима в Instagram.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 860 тысяч человек. От коронавируса погибло более 42 тысяч человек. В Чечне зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.