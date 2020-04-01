Главные новости 1 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 1 апреля.

Исполнительница напомнила, что Россия серьезно улучшила как инфраструктуру на полуострове, так и условия жизни его жителей. Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 35 регионах За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом.

Песков прокомментировал сообщения о поступившем в Москву документе от Минска с просьбой о помощи. Песков отреагировал на просьбу Белоруссии оказать помощь из-за коронавируса.

Руководитель Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что индексация коснется почти четырех миллионов пенсионеров. В России проведут индексацию социальных пенсий.

«Рыбарь» публикует сводку по распространению COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 31 марта 2020 года.

Украинские эксперты обсудили реакцию ЕС на эпидемию коронавируса и тот факт, что европейцы не выразили желания помочь Киеву. Украинцы расстроены нулевой реакцией ЕС на эпидемию в стране.

По словам Медведчука, отказ от блокады Донбасса даст Украине 1,5-2% ВВП. Медведчук объяснил, что даст Киеву отказ от блокады Донбасса и санкций против РФ.

Премьер-министру РФ предложили отменить НДФЛ для медиков Мишустина попросили освободить медработников от НДФЛ.

Украинские военные открыли огонь из минометов и станковых противотанковых гранатометов. Районы двух населенных пунктов ЛНР попали под минометный огонь ВСУ.

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков рассказал ФАН о жизни театра и своих творческих планах. Худрук МХАТа рассказал о «конфликте» с Дорониной, премьерах и шампанском.