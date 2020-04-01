Кушанашвили поделился воспоминаниями о конфликте и суде с Пугачевой

Москва, 1 апреля. Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал подробности конфликта с певицей Аллой Пугачевой. Воспоминаниям журналист предался в эфире программы «Судьба человека».

По словам телеведущего, он сам спровоцировал скандал, и виной тому алкоголь.

«Я в одной из программ, находясь в непотребном состоянии, обозвал ее нехорошими словами. Программу смотрели все. Мне потом пересказали мои оскорбления в адрес ее. Я никогда не думал, что так потеряю человеческий облик. Я представить себе не мог, что так скажу», — поделился Кушанашвили.

Примадонна решила наказать журналиста и пришла на презентацию группы «А-Студио», зная, что он находится там. Кушанашвили пытался скрыться, но столкнулся с Пугачевой в дверях.

«Если вы никогда в жизни не расстраивали Аллу Пугачеву, то вам сложно представить, как она может быть огорчена. А уж как она негодует, узнал один я», — рассказал он.

Певица пообещала стереть Кушанашвили «в порошок», а на следующий день подала на него в суд. Таким образом Пугачева хотела проучить телеведущего, чтобы он знал, как уважать других людей.

В итоге Кушанашвили побоялся потерять вес и значимость в медиапространстве и принес извинения Примадонне за свое эпатажное поведение прямо в зале суда.