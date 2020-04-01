Попов заявил, что ритейлеры не реагируют на толпы покупателей вопреки указу мэра

Москва, 1 апреля. Руководители 14 крупных продуктовых и аптечных сетей в Москве позволяли толпиться людям вопреки указу мэра города Сергея Собянина о борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил прокурор Москвы Денис Попов, его слова передает столичное надзорное ведомство.

«Выявлены факты неготовности некоторых сетевых торговых и аптечных предприятий к исполнению введенных указом мэра Москвы требований социального дистанцирования», — говорится в сообщении.

Попов предупредил этих руководителей о недопустимости нарушений закона. Если ситуация не изменится, последуют санкции, добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в конце 2019 года в Китае. Основные симптомы заболевания — сдавленность в груди, высокая температура, сухой кашель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-2019 во всем мире.

Россия предпринимает все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса. В регионах действует режим самоизоляции, граждан просят не выходить из дома без причины, обучение в школах и вузах переведено на дистанционный режим, многие работодатели отправили своих сотрудников на удаленку.