Путин подписал закон о минуте молчания 22 июня

Москва, 1 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон об общероссийской минуте молчания 22 июня. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

В законе говорится, что в День памяти и скорби будет проводиться ежегодная минута молчания общефедерального масштаба. Также документ разрешает публикацию в Сети списков фамилий погибших, которые были выявлены в ходе поисковой работы.

Напомним, Госдума 5 февраля приняла в первом чтении проект о ежегодном проведении общероссийской минуты молчания 22 июня. Авторами инициативы выступили сами депутаты. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский подчеркнул, что каждый человек, родившийся и выросший на постсоветском пространстве, и, в частности, в России, должен понимать всю важность этой инициативы.