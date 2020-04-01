Bloomberg рассказал о решении РФ не увеличивать добычу нефти

Москва, 1 апреля. Россия не будет увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как предполагалось ранее. Об этом в среду сообщило Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

При этом американское издание отметило, что Саудовская Аравия в среду подняла уровень производства нефти, начав добывать более 12 млн баррелей в сутки, сообщает Infox.ru.

Ранее руководитель «Татнефти» Наиль Маганов заявлял об отсутствии экономической целесообразности увеличивать добычу в апреле. По его словам, переизбыток сырья на рынке усугубляется снижением потребления нефти из-за эпидемии коронавируса. Саудиты же, напротив, стремятся нарастить производство и еще сильнее увеличить экспорт черного золота.

Напомним, что в начале марта произошел резкий обвал цен на нефть, вызванный спорами вокруг сделки ОПЕК+. Страны-экспортеры ранее договорились ограничить добычу, чтобы стабилизировать цены на рынке. Россия предлагала продлить сделку на прежних условиях, однако Саудовская Аравия стала настаивать на еще большем сокращении. В результате Москва отказалась от соглашения, а Эр-Рияд объявил ей «ценовую войну» и начал усиленно демпинговать, обвалив мировой рынок. Впервые с 2016 годы цены на нефть снизились ниже 30 долларов за баррель.

Примечательно, что устроенный саудитами обвал может сильно ударить по американской сланцевой нефти, которая обходится намного дороже в производстве. Президент США Дональд Трамп в конце марта уже заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на энергетическом рынке.