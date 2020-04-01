УЕФА перенес запланированные на июнь матчи национальных сборных

Москва, 1 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций переносит матчи национальных сборных, которые должны были пройти в июне 2020 года. Соответствующее решение принял исполнительный комитет УЕФА.

В июне должны были пройти товарищеские встречи между национальными сборными. Так, российская сборная должна был провести два матча против: сборной Польши — 2 июня и Сербии — 6 июня. В этом же месяце должны были пройти матчи плей-офф чемпионата Европы.

В УЕФА отметили, что товарищеские встречи футбольных сборных будут считаться отложенными до дальнейшего указания.

Кроме того, объявлено об отмене запланированного на май турнира чемпионата Европы среди юношей до 17 лет, а также запланированного на июль чемпионата Европы среди женщин до 19 лет.