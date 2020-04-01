Эксперты объяснили, уместен ли юмор во время пандемии и где грань между шуткой и фейком

День смеха, 1 апреля, в этом году вызывает смешанные чувства. С одной стороны, человечество переживает сложнейший кризис из-за пандемии COVID-19: по всему миру тысячи заболевших и погибших, семьи разделены закрытыми границами, а карантин лишил многих людей рабочих мест. С другой стороны, даже в эти трудные времена люди не теряют чувства юмора — Сеть буквально ломится от мемов и шуток о коронавирусе и самоизоляции.

Смех во время пандемии — норма или «пир во время чумы»? В чем разница между розыгрышем и фейком? Какими фильмами и сериалами развлечь себя в самоизоляции? Российские комики и артисты ответили на эти вопросы во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», которая в эти дни проходит в онлайн-режиме. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Коронавирусный юмор

Хорошее чувство юмора может спасти от панических настроений, а в трудные времена — поддержать боевой дух. Советский и российский писатель и сатирик, сценарист, режиссер Семен Альтов отметил: юмор в нашей стране всегда был разным, и даже во время пандемии он уместен.

«Достаточно широкий диапазон, от и до, на любой вкус вы можете выбрать: от Петросяна до Comedy Club. Где-то посередине, может быть, Жванецкий. Что касается уместности [сейчас]: информации больше, чем может вместить нормальная голова, а паника способствует проникновению вируса в организм. Мое глубокое убеждение — юмор гасит панику. Поэтому я считаю, что любой юмор в любой ситуации — как вы знаете, в России были и гораздо более сложные времена, — всегда помогал. Поэтому пусть люди шутят. Это на время хотя бы отключает от мрачных мыслей», — сказал Семен Альтов.

С этой точкой зрения согласен депутат Заксобрания Мурманской области, капитан команды КВН «Сборная города Мурманска» Герман Иванов. По его мнению, стихийный народный юмор не способна остановить даже пандемия.

«Что касается коронавируса, шутить или не шутить: народный юмор — он стихийный, его не остановить. Шутить будут в любом случае над такими вещами. Единственное, что есть здесь часть смешная и несмешная. Шутить можно над самоизоляцией. Но когда какие-то сложности, проблемы, трагические темы — над ними для меня шутить неприемлемо. <…> Юмор — это психотерапия в чистом виде, блокировка каких-то страхов», — считает Герман Иванов.

Российская актриса театра и кино Наталья Бочкарева, прежде всего известная стране по роли Даши Букиной в комедийном сериале «Счастливы вместе», в свою очередь, отметила, что в нынешней ситуации юмор не должен быть черным.

«Шутки во все времена были уместны: не только во время коронавируса, но и во время эпидемии чумы, и кто как не артисты — и во время Великой Отечественной войны — помогали, поддерживали боевой дух и солдат и всех жителей [страны]. Я считаю, что шутки уместны, другое дело, что эти шутки не должны быть, черными, злыми и обидными. Например: «Коронавирус долго не продержится, потому что сделан в Китае», — сказала Бочкарева.

Розыгрыш, шутка и фейк — в чем разница

Эксперты в онлайн-режиме также обсудили, как отличить шутку от фейка. Проблема выявления фейков сегодня особенно актуальна. Буквально несколько часов назад Генпрокуратура РФ сообщила, что потребовала заблокировать в Сети ложную информацию о коронавирусе.

Депутат Госдумы, старший научный сотрудник ВШЭ Дмитрий Вяткин отметил: «народное творчество» в виде мемов о коронавирусе — момент в нынешней ситуации позитивный. Однако распространение заведомо ложной информации — совсем другой разговор.

«Если вам присылают смешную картинку на тему самоизоляции, санобработки, распространения инфекции — мы сразу видим, что это шутка, гротеск, ирония, юмор. А когда рассылаются под видом достоверных некие сообщения, которые ссылаются якобы на официальные неофициальные источники — «знакомый сказал» — это сразу должно настораживать. Потому что вся официальная информация распространяется через соответствующие каналы: СМИ, официальные пресс-службы госорганов, лечебных учреждений», — напомнил парламентарий.

Тонкую грань между фейком и шуткой мастерски умеют различать сотрудники ИА «Панорама» — российского сайта сатирических «новостей». Представителем издания на пресс конференции стал Марк Власов — «пресс-атташе князя Шереметева-Рабиновича и ответственный партийный секретарь ИА «Панорама».

«Мы видим эту границу [между шуткой и фейком]. У нас в редакции — больше 10 человек. И все очень хорошо чувствуют эту грань. Вообще нужно быть постоянно погруженным в контекст, в информационную повестку, и на этом чутье что-то получается у нас», — рассказал он.

«Панорама» с удовольствием воспринимает любую критику в свой адрес, пусть она бывает не всегда адекватной, добавил Власов. Больше всего веселит тот факт, что на «новостях» издания неоднократно попадались профессиональные журналисты.

«Вообще для нас это всегда очень забавно, если кто-то связанный с журналистикой попадается. Потому что это показатель компетентности своего рода, потому что человек должен заниматься фактчекингом и как-то чувствовать реальность», — отметил «пресс-атташе князя Шереметева-Рабиновича».

Накануне Госдума в третьем чтении приняла документ, который вводит уголовную ответственность за распространение фейков о ситуации с коронавирусом. Нарушителю может грозить штраф от 300 тысяч до двух миллионов рублей, принудительные работы, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы до пяти лет. Марк Власов отметил, что поддерживает законопроект, ужесточающий наказание за фейки.

«Я считаю, что нужно применять такую практику, потому что ни в коем случае нельзя допускать такой ситуации, когда создается лишнее напряжение и распространяется откровенная дезинформация. Мы таким вообще не занимаемся и осуждаем такое явление», — резюмировал Власов.

Шелдон на самоизоляции

Глобальная самоизоляция из-за коронавируса уже оказала влияние на индустрию кино. Онлайн-кинотеатры и стриминговые платформы постепенно присоединяются к флешмобу #останьсядома. Некоторые площадки делают скидки на подписку или вовсе предоставляют пользователям бесплатный доступ.

Главный голос студии озвучки «Кураж-Бамбей» Денис Колесников рассказал, как он работает в самоизоляции и были ли в жизни Шелдона Купера — главного героя ситкома «Теория Большого взрыва» — похожие моменты.

«[Работать в самоизоляции] — тяжело, но я пока еще не успел до конца это прочувствовать. Живу в Тольятти, и у нас режим самоизоляции ввели только со вчерашнего дня. Пока на себе не заметил сложностей, хотя гораздо комфортнее находиться в студии. <…> Такого, чтобы в сериалах, которые я озвучивал, кому-то приходилось находиться дома, я не помню. Наверное, разве что, в сериях, где Шелдон болел и оставался дома, но и там не было такого: либо мама к нему приезжала, либо была Пенни. Он не был один, во всяком случае», — рассказал Денис Колесников.

По мнению Колесникова, в самоизоляции лучше всего смотреть что-то развлекательное и позитивное. Правда, в последние годы тот же Голливуд стал снимать гораздо меньше комедийных сериалов, чем раньше, а вот триллеров стало гораздо больше.